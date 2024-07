Von Oliver Hochkeppel

In über 40 Berufsjahren sammelt sich bei jedem Künstler einiges an. Erst recht bei einem Multitalent und kreativen Füllhorn wie Ecco Meineke. Seit 1978 steht der heute 63-Jährige als Kabarettist und Musiker (dann zumeist unter dem Pseudonym Ecco Di Lorenzo) auf diversen Bühnen und arbeitet ihnen als Autor, Regisseur oder Veranstalter zu. Und Salsa-Tanzlehrer ist er auch noch. Jetzt hat er eine kleine Bestandsaufnahme seines satirischen Schaffens in Buchform vorgelegt: Beim Aschaffenburger Alibri Verlag ist „Ich sehe bereits einen Tunnel am Ende des Lichts“ erschienen, ein für Meinekes „Kabarettistische Kommentare“ (so der Untertitel) typischer Titel, mischt er doch Wortspiel, Witz und Warnung.