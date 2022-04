Von Dirk Wagner, München

Auf ihren Münchner Konzerten sei sie besonders aufgeregt, sagt die deutsche Rapperin Ebow, die als Tochter kurdischer Einwanderer hier im Westend aufwuchs. Weil zu den Münchner Konzerten stets die eigene Familie käme, erklärt Ebow, die längst von Berlin aus solo und mit den Gaddafi Girls für Furore sorgt, in der Milla ihre Aufregung. Tatsächlich feiern ihre Mutter, Cousins und Cousinen während Ebows Auftritt auch noch eine Verlobung und einen Geburtstag. Im Vorprogramm rappt sogar Ebows Cousin Eren Kılıç alias KCEO, der dann allerdings nicht nur von der eigenen Familie gefeiert wird.

Derweil dieser also die Gelegenheit nutzt, sich als Rapper vor dem großen Publikum seiner berühmten Cousine zu behaupten, wechselt die Cousine später in der eigenen Show des öfteren zwischen Platten-Release und Familienfest. Trotzdem gelingt ihr auch hier jene Kampfansage, die nicht zuletzt auch ihr neues Album "Canê" beseelt. Einzig von der DJ Nas Tea begleitet, die hier noch dazu die Backgroundvokalistin gibt, fordert Rapperin mit kurdischem Hintergrund gleich im ersten Song "Dersim62" die Befreiung ihrer Leute. Dem Titel nach, der die türkische Provinz Tunceli mit ihrem alten und heute dort politisierten Namen Dersim benennt, sind das zunächst Kurden. Wobei die Jahreszahl 62 noch dazu die Flucht der kurdischen Großeltern nach Deutschland markiert. Aber natürlich will Ebow noch viel mehr "meine Leute" befreien, indem sie sich in einer von Männern besonders dominierten Rap-Kultur behauptet und den Vorzeige-Machos dieses Genres entgegen rotzt: "Ihr seid alle Jokes, euer Rap-Biz ist Slapstick."

Trotzdem erklärt sie, warum in solchem Rap-Biz immer mit materiellen Errungenschaften einer kapitalistischen Gesellschaft geprotzt wird: "Wenn du in einer Gesellschaft aufwächst, die dich immer als Mensch zweiter Klasse sieht, immer von oben herab, dann ist deine einzige Möglichkeit, auf gleicher Augenhöhe zu stehen, ihnen zu imponier'n." Doch Ebow selbst imponiert stattdessen auch in diesem Konzert mit Scharfsinn und der Fähigkeit, die Revolution tanzbar zu machen.