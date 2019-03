3. März 2019, 21:39 Uhr Zwölf Gemeinden nehmen teil 125 Babybesuche

Immer mehr Eltern nutzen den Service "Hallo kleiner Ebersberger"

Mit der Geburt jedes Kindes beginnt eine aufregende und neue Lebensphase mit vielen schönen Momenten, aber auch eine Zeit der Herausforderungen und der Neuorientierung. Um Familien in dieser neuen Situation zu unterstützen, gibt es in zwölf Gemeinden des Landkreises in Kooperation mit der KoKi - Netzwerk frühe Kindheit das Angebot "Hallo kleiner Ebersberger". Und das kommt bei den frischgebackenen Eltern immer besser an. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gibt sind im vergangenen Jahr 2018 insgesamt 335 Willkommensgeschenke ausgegeben worden. Davon haben 125 Familien den Babybesuch in Anspruch genommen, 210 Eltern holten sich den Begrüßungsrucksack in ihrem jeweiligen Rathaus ab. Im Vergleich zum Vorjahr konnten der Behörde zufolge damit deutlich mehr Familien erreicht werden. Eine Steigerung von mehr als 40 Prozent zeige die steigende Akzeptanz und Wertschätzung der Babybesuchsdienst im Landkreis.

Um den neuen Landkreisbürger willkommen zu heißen und über Angebote für Eltern mit Kindern in den ersten Lebensjahren in der Gemeinde und im Landkreis zu informieren, kommt auf Wunsch einmalig eine Babybesucherin nach Hause. Das Angebot kann bis zum ersten Geburtstag des Kindes wahrgenommen werden und ist damit auch interessant für Eltern, die neu in eine teilnehmende Gemeinde ziehen. Bei dem Besuch haben Familien die Möglichkeit ihre Fragen zum Leben mit dem Baby zu stellen. "Häufige Themen sind Angebote und Unternehmungen mit dem Baby sowie die Betreuung des Kleinkindes. Zudem freuen sich die Eltern eine Liste mit den wichtigsten Ansprechpartnern im Landkreis zu erhalten", sagt Babybesucherin Kristina Eibl. Als Willkommensgeschenk bringt die Babybesucherin einen Rucksack mit, der nützliche Information für die jungen Eltern enthält. Wird kein Besuch gewünscht, kann das Begrüßungsgeschenk auch im Rathaus der teilnehmenden Gemeinde abgeholt werden. "Das ist ein gutes und hilfreiches Angebot an die Eltern und ein wertvoller Beitrag zum familienfreundlichen Landkreis Ebersberg", sagt Landrat Robert Niedergesäß über die Babybesuche. Jede Unterstützung, die sich junge Familien in dieser für sie neuen Erfahrung mit einem Baby holen können, könne helfen Problemen rechtzeitig vorzubeugen.