1. Juli 2019, 21:41 Uhr Zwischenbericht der Arbeitsagentur Annähernd Vollbeschäftigung

Arbeitslosenquote bleibt im Juni auf niedrigem Niveau stabil

Auch bei Hitze wird im Landkreis viel gearbeitet, für Juni setzte sich die gute Lage am Arbeitsmarkt fort. Laut aktueller Statistik der auch für Ebersberg zuständigen Arbeitsagentur in Freising, herrscht im Landkreis nahezu Vollbeschäftigung. So hatten im abgelaufenen Monat 1,7 Prozent der Ebersberger einen Anspruch auf Arbeitslosengeld geltend gemacht, das entspricht 1332 Personen. Insgesamt auf Jobsuche waren im Landkreis 2737 Personen. Das ist im Vergleich zum Vormonat zwar ein leichter Anstieg um 37 Personen, liegt aber um 61 unter dem Juni-Wert des vergangenen Jahres. Erneut gestiegen ist die Zahl der offenen Stellen: Wurden im April noch 1113 neue Mitarbeiter gesucht waren es im Mai schon 1123 und im Juni dann 1172.

Damit liegt der Landkreis im Trend der übrigen drei Kreise in der Zuständigkeit der Agentur: In Erding und Dachau stagnierte die Arbeitslosenquote ebenfalls bei 1,7 Prozent, 1,9 sind es in Freising, was ebenfalls dem Wert des Vormonats entspricht. Insgesamt liegt die Quote in allen vier Landkreisen damit bei 1,7 Prozent, was genau dem Wert im Vorjahr entspricht. "Besonders positiv ist, dass von dieser stabilen Arbeitsmarktlage aktuell ganz verschiedene Personenkreise profitieren", sagt Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising. So ging etwa die Zahl der Langzeitarbeitslosen auf 1046 zurück, das sind im Vergleich zum Vormonat 19, im Vergleich zum Vorjahr sogar 67 weniger. Diese Entwicklung gibt es auch im Landkreis Ebersberg, hier registrierte die Agentur im April noch 254 Personen als langzeitarbeitslos, im Mai waren es nur noch 241 und im Juni schließlich 235.

Was wohl auch an der hohen Personalnachfrage liegt: In den vier Landkreisen gibt es derzeit 5361 Angebote im Stellenpool der Arbeitsagentur, 241 mehr als im Vorjahr und 168 mehr als im Vormonat. Besonders nachgefragt ist der Bereich "Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit". Hier wurden im Juni 1450 neue Arbeitskräfte gesucht. Im produzierenden Gewerbe gab es 1221 offene Stellen. Zudem waren im Berufsbereich "Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus" 787 bei der Agentur für Arbeit gemeldete Stellen vakant. Zahlreiche offene Stellen gibt es auch für angehende Lehrlinge: In den vier Landkreisen sind es 1487, davon 351 in Ebersberg. Dort haben seit Beginn des Ausbildungsjahres im Oktober 532 Jugendliche das Beratungsangebot der Agentur wahrgenommen, 361 konnten vermittelt werden. Gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz ab Herbst haben junge Leute mit den Berufswünschen Kaufmann im Einzelhandel, Verkäufer, Fachkraft Lagerlogistik, Kaufmann in den Bereichen Großhandel, Büromanagement oder Speditions- und Logistikdienstleistungen, Handelsfachwirt, Lebensmittelfachverkäufer, zahnmedizinischer Fachangestellter oder Bankkaufmann. Auch im Handwerk sind noch Ausbildungsstellen zu vergeben.