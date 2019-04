3. April 2019, 22:14 Uhr Zwischen Unterlaus und Glonn Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Beim Linksabbiegen hat auf der Kreisstraße zwischen Unterlaus und Glonn am Dienstag kurz nach 18 Uhr eine Autofahrerin einen Motorradfahrer übersehen und einen Zusammenstoß verursacht. Der 41-jährige Münchner erlitt dabei laut Polizei mittlere bis schwere Verletzungen, Lebensgefahr bestand immerhin nicht. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Klinikum Großhadern gebracht. Die 34-jährige Autofahrerin kam mit leichten Verletzungen in die Kreisklinik Ebersberg. Bei beiden Fahrzeuge entstand Totalschaden in Höhe von etwa 28 000 Euro. Im Einsatz waren insgesamt etwa 35 Kräfte der Feuerwehren Glonn, Frauenreuth, Unterlaus und Mattenhofen.