13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Zwischen Poing und Angelbrechting Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen zuerst einer jungen Frau die Vorfahrt genommen und dann nach dem Zusammenstoß, den er verursacht hat, einfach das Weite gesucht. Der Vorfall ereignete sich um 7.15 Uhr zwischen Poing und Angelbrechting. Der Mann wollte mit seinem Lkw-Gespann aus einer Kiesstraße nach rechts auf die Neufarner Straße einbiegen. Dabei übersah er den Wagen einer 20-Jährigen aus Poing. Sie versuchte noch, einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver nach rechts in Richtung Acker zu verhindern. Dabei geriet ihr Auto ins Rutschen und stieß mit der linken Seite gegen das Heck des Lkw-Anhängers. Am Auto wurde die komplette hintere linke Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 5000 Euro. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen bei einem ansässigen Unternehmen erbrachten weiterführende Hinweise zum Tatfahrzeug. Über die Spedition konnte letztendlich der Lkw-Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung.