Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden, der sich am Donnerstag um 6.45 Uhr auf der B304 zwischen Ebersberg und Steinhöring ereignet hat. An der Abzweigung in Richtung Weiding wollte laut Polizei ein Kleintransporter nach links abbiegen, das bemerkte der darauf folgende Wagen aber zu spät, er fuhr auf den Kleintransporter auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in die Kreisklinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren. Neben einer Streife der Polizeiinspektion Ebersberg waren auch die Feuerwehren Steinhöring und Oberndorf zur Verkehrsregelung und Bindung auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Um die Beseitigung der Unfallspuren kümmerte sich die Straßenmeisterei Ebersberg. Während der Tätigkeiten der verschiedenen Einsatzkräfte war die B304 für jeglichen Durchgangsverkehr gesperrt, der Verkehr wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren umgeleitet.