30. November 2018, 22:02 Uhr Zweiter Fall in Poing Mann fotografiert Schulkind

Ein unbekannter Mann soll am Donnerstag gegen 13 Uhr in Poing ein achtjähriges Mädchen fotografiert haben. Laut Polizei war das Kind gegen 13 Uhr mit einer Schülergruppe in der Parkstraße unterwegs, als es bemerkte, dass ein älterer Mann es aus einem Auto heraus mit Blitzlicht fotografierte. Der etwa 60 Jahre alte und grauhaarige Autofahrer hat blaue Augen und soll ein türkisblaues Auto mit weißen Rallyestreifen und Ebersberger Zulassung gefahren haben. Bereits in der vergangenen Woche wurde ein Schüler von einem älteren Herrn im Bereich der Baldhamer Straße fotografiert. Ob es sich um denselben Mann handelt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei sieht es als eher unwahrscheinlich an, dass kriminelle Absichten dahinter stehen, hofft aber auf Hinweise unter Telefon (08121) 99 17-0.