16. September 2018, 17:02 Uhr Zweite Liga Grafinger Volleyballer schmettern Haching aus der Halle

Samstagabend in der Grafinger Halle: Am Ende gewinnen die Gastgeber mit 3:0.

Im Auftaktderby beim Meister sind die Unterhachinger chancenlos. Aus Grafinger Sicht erinnert die Tabelle schon wieder sehr an die Vorsaison.

Die Volleyballer des TSV Grafing haben im ersten Spiel der Zweitliga-Saison ein deutliches 3:0 eingefahren. Im Derby gegen Haching dominierten die Grafinger in der heimischen Halle und sicherten sich mit 25:12, 25:19 und 25:19 einen Dreisatzsieg. Damit tritt der Vorjahres-Meister am Samstag in Karlsruhe als Tabellenführer an.