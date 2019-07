4. Juli 2019, 21:47 Uhr Zweimal Sommerkonzert Oldies und Goldies

Unter dem Motto "Oldies & Goldies" steht das Sommerkonzert des evangelischen Kirchenchores Grafing/Glonn, das nun zwei Mal zu hören ist: am Sonntag, 7. Juli, um 17 Uhr in der Schlosskirche in Zinneberg sowie am Samstag, 13. Juli, um 19.30 Uhr in der Auferstehungskirche Grafing. Wieder einmal möchte sich der Chor von einer ganz neuen Seite zeigen: Unter der bewährten Leitung von Rita König unternimmt er eine Reise in die populäre Klangwelt der 60er und 70er Jahre. Auf dem Programm stehen weltbekannte Songs von Bob Dylan, den Beatles, Carole King und Paul Simon, die Emotionen wecken - mal schwungvoll und mitreißend, mal besinnlich und nachdenklich. Das Vokalensemble Klangfarben sowie der Bassist Bernhard Huhn steuern diverse Bearbeitungen von Jazz- und Pop-Evergreens bei. Begleitet wird der Chor von Dorothé Propstmeier an der Querflöte und Harald Müller am Klavier. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen.