7. Dezember 2018, 22:04 Uhr Zwei Quadratmeter für Kinder Öder Ort

Was wie der Balkon in einem Hochhaus aussieht, ist in Wirklichkeit ein Spielplatz für ein Zehnfamilienhaus und - zumindest baurechtlich - offenbar nicht zu beanstanden.

In Vaterstetten gibt es Streit um die Größe eines Spielplatzes. Im Rathaus verweist man auf das Baurecht

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Die kindliche Kreativität ist ja oft erstaunlich, gerade wenn es darum geht, was sich zum Spielen eignet. Auf diesen Effekt scheint auch der Bauherr eines Mehrfamilienhauses in Baldham zu hoffen. Wie von der Gemeinde zur Auflage gemacht, wurde ein Kinderspielplatz errichtet - für dessen Benutzung indes einiges an Kreativität nötig ist. Der "Spielplatz" besteht nämlich nur aus einem winzigen Sandkasten und zwei Sitzbänken. Zudem ist das Ensemble nicht einmal auf einer Rasenfläche aufgestellt, sondern befindet sich auf einem eingezäunten und gefliesten Betonsockel zwischen Parkplätzen, Gabionenwand und Hausmauer. Ob der Bauherr damit eventuell zu viel Kreativität bei der Interpretation der Auflagen bewiesen hat, soll nun die Regierung von Oberbayern prüfen.

An diese gewandt hatte sich Gemeinderat Manfred Schmidt (FBU/AfD), seiner Meinung nach hat sich der Bauherr nämlich ganz klar über die Vorgaben hinweggesetzt. Der Spielplatz sei nämlich gar keiner. Jedenfalls nach der Definition, welche das Deutsche Institut für Normung aufgestellt hat. Demnach ist ein Spielplatz für Kinder bis sechs Jahre, wenn er dem Namen gerecht werden soll, mindestens 150 Quadratmeter groß. Außerdem gehören dort neben einem Sandkasten auch Rutschen und mindestens eine Schaukel zur Grundausstattung. Eine Definition, die man im Vaterstettener Bauamt zwar ebenfalls kennt, die aber, wie dessen Leiterin Brigitte Littke in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erklärte, eben nicht baurechtlich verbindlich sei. Vorschreiben könne die Gemeinde daher nur, was in der Bayerischen Bauordnung stehe.

Aber auch deren Anforderungen an Spielplätze, halte der Sandkasten nicht ein, so Schmidt weiter. In Artikel 7 heißt es dort nämlich: "Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe (. . .) ein ausreichend großer Kinderspielplatz anzulegen." Da es sich immerhin um ein Zehn-Parteien-Haus handelt, sei der Minispielplatz eindeutig nicht "ausreichend groß", findet Schmidt.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Schmidt bei der Gemeinde und der Bezirksregierung über den Bau beschwert. Denn dieser ist bei den Nachbarn nicht unumstritten - was nicht ganz unverständlich ist. Denn ein städtebauliches Glanzstück ist es wahrlich nicht, das da an der Straße "Am Brunnen" entstanden ist, eher ein Paradebeispiel dafür, wie viel Baumasse sich auf ein Grundstück quetschen lässt. Nicht nur wurde das Haus bis an die Grundstücksgrenzen herangebaut, auch nach unten wird das Areal optimal genutzt: Das Erdgeschoss ist ein halber Keller, dadurch wird ein zusätzliches Stockwerk möglich. Über diese massive Nachbarschaft gab es wiederholt Beschwerden bei der Gemeinde, unter anderem auf Bürgerversammlungen. Doch aus dem Rathaus hieß es stets, man könne keinen Einfluss auf die Baudichte nehmen, da diese laut Baurecht genehmigungsfähig sei.

Doch auch bei klaren Rechtsverstößen rund um das Projekt "Am Brunnen" war die Gemeinde in der Vergangenheit eher zögerlich aktiv geworden. Das begann schon in der Bauphase, die sich in diesem Fall über mehr als drei Jahre hinzog: 2013 war das Projekt begonnen worden, nach der Pleite des Bauträgers ärgerten sich die Nachbarn über auf öffentlichem Grund abgestelltes Baustellengerät. Was man im Rathaus zwar bedauerlich fand, vorgegangen wurde dagegen aber nicht. Das liegt auch daran, dass es in Vaterstetten bis heute keine entsprechende Satzung gibt, aufgrund der man etwa Strafgebühren erheben kann.

Als der Bau endlich fertig war, ging der Ärger weiter: Kaum eine der Auflagen - neben dem Kinderspielplatz waren das etwa die Nachpflanzung von Bäumen und eine bestimmte wasserdurchlässige Pflasterung der Parkplätze - war erfüllt worden. Dies hatte das Bauamt bei einer Begehung im Mai vergangenen Jahres festgestellt - passiert ist danach aber erst einmal nichts. Ende Juni beschwerte sich Schmidt daher das erste Mal bei der Regierung von Oberbayern über das Haus "Am Brunnen", im August bat die Gemeinde daraufhin den Bauherrn um eine Stellungnahme, warum er die Auflagen nicht erfüllt hatte. Ende November vergangenen Jahres teilte die Bezirksregierung dann mit, es gebe eine Einigung zwischen Gemeinde und Bauherr "über die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen".

Ein Jahr später konnte Bürgermeister Georg Reitsberger (FW) auf eine entsprechende Anfrage Schmidts Vollzug melden: die Bäume seien gepflanzt, die Stellplätze wasserdurchlässig und der Kinderspielplatz hergestellt. In der Sitzung verwiesen Reitsberger und Littke aber auch darauf, dass die Gemeinde künftigen Bauherren solche Mini-Spielplätze nicht mehr durchgehen lässt. Denn seit diesem Jahr gilt eine Freiflächen- und Gestaltungssatzung. Diese verlangt bei Häusern mit mehr als drei Wohnungen pro 25 Quadratmeter Wohnfläche 1,5 Quadratmeter Kinderspielplatz, dessen Mindestgröße 60 Quadratmeter betragen muss. Nur: Für den Sandkastenplatz "Am Brunnen" gilt dies nicht, denn das Haus wurde vor Inkrafttreten der Satzung fertiggestellt. Einer Satzung der, den Seitenhieb wollte sich die Bauamtsleiterin dann doch nicht verkneifen, Manfred Schmidt im Gemeinderat damals nicht zugestimmt hatte.

Unbedingt zufrieden mit der Art, wie die Spielplatz-Auflage erfüllt wurde, ist man allerdings bei der Gemeinde auch nicht. Das räumt der Bürgermeister auf Nachfrage der SZ ein. Es sei schon das absolute Minimum, was "Am Brunnen" als Spielplatz entstanden ist, so Reitsberger: "Es wird gespart an allen Ecken und Enden - wer für Kinder etwas übrig hat, tut mehr."