5. Mai 2019, 21:52 Uhr Zwei Mal angebranntes Essen Alarm in Bäckerei und im Altenheim

Gleich zwei Mal haben verbrannte Nahrungsmittel am Samstag die Feuerwehr im Landkreisnorden beschäftigt. In der Früh geriet in der Produktionshalle einer Bäckerei in Parsdorf ein Backofen in Brand, der aber schnell durch mehrere Mitarbeiter der Bäckerei gelöscht werden konnte. Die Brandstelle wurde durch die Feuerwehrbesatzungen Poing, Vaterstetten und Neufarn auf weitere eventuell bestehende Gefahren geprüft. Ein Mitarbeiter der Bäckerei wurde mit leichten Atemwegsbeschwerden ins Krankenhaus nach Ebersberg gebracht. Der Sachschaden befindet sich im sechsstelligen Bereich. Deutlich glimpflicher verlief ein Einsatz am Abend desselben Tages im Poinger Seniorenheim. Dort hatte angebranntes Essen zu starker Rauchentwicklung geführt, diese konnte die Feuerwehr aber schnell stoppen, Schäden oder Verletzte sind nicht zu vermelden.