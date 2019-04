17. April 2019, 22:03 Uhr Zwei Konzerte in der Karwoche Meditation bei Kerzenlicht

Bei stimmungsvollem Kerzenlicht findet am Gründonnerstag, 18. April, in der Zornedinger Christophoruskirche eine Orgelmeditation statt. Organist und Kirchenmusiker Matthias Gerstner sowie Sprecher Frank Senftleben bringen alte und moderne Kompositionen über "Da Jesus an dem Kreuze stund" von Samuel Scheidt und Lothar Graap zu Gehör. Der Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Karfreitag, 18 Uhr, hat Matthias Gerstner Arien und Solokantaten für Alt, Violine, Violoncello und Cembalo von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann und Antonio Vivaldi auf das Programm gesetzt. Musikalische Partner sind die Altistin Rita Kapfhammer, Geigerin Regina Graf und der Cellist Klaus Kämper. Karten gibt es bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, bei Der Buchladen in Vaterstetten, bei der AP Buchhandlung in Baldham und bei der Papeterie Löntz in Baldham. Reskarten an der Abendkasse.