18. November 2018, 22:29 Uhr Zwei Fälle in Markt Schwaben Reifen aus Tiefgaragen gestohlen

Mehrere Reifendiebstähle wurden der Polizei Poing in den vergangenen Tagen gemeldet. Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, wurden in der Erdinger Straße 8 in Markt Schwaben aus der Sammeltiefgarage vier Sommerreifen des Herstellers Continental mit Alufelgen im Wert von 2500 Euro gestohlen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Tiefgarage im Höhenrainer Weg ein Satz BMW M-Alufelgen mit Sommerreifen im Wert von etwa 1000 Euro gestohlen. In diesem Fall zwickte der Täter eine Kette auf, mit der die Reifen gesichert waren. Hinweise an die Polizei Poing, Telefon (08121) 99170.