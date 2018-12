18. Dezember 2018, 22:05 Uhr Zwei Fälle an einem Tag Autofahrer mit Alkohol unterwegs

Zu tief ins Glas, beziehungsweise in die Pralinenpackung, geschaut haben zwei Autofahrer, die die Polizei am Montag aus dem Verkehr gezogen hat. Zunächst fiel einer Verkehrsteilnehmerin gegen 14 Uhr in Lorenzenberg ein Autofahrer auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Noch bevor die Beamten eintrafen, stellte der 70-Jährige sein Fahrzeug ab und flüchtete in ein angrenzendes Waldstück. Er konnte nach einiger Zeit gestellt werden. Der Alkotest ergab mehr als zwei Promille.

Deutlich schlimmer hätte eine zweite Alkoholfahrt enden können, als eine 57-Jährige gegen 17.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2080 durch den Ebersberger Forst in den Gegenverkehr geraten ist. Sie rammte dabei zwei andere Fahrzeuge, ein drittes konnte noch ausweichen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Hier ergab der Alkotest einen Wert von über einem Promille. Wie die Beamten mutmaßen, können wohl die drei "Mon Chéri", die die Unfallverursacherin nach eigenen Angaben gegessen hatte, nicht verantwortlich sein.