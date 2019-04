3. April 2019, 22:14 Uhr Zwei Bands im Route 66 Rock im Doppelpack

"Spring Rock" gibt es am Freitag, 5. April, mit den beiden Bands Wasteland und The Principals Office im "Route 66" in Haar. Die in den 90ern gegründete Münchner Rockinstitution Wasteland besteht aus Franky Fischer (Guitar, Leadvocals), Harp Bernie Schröter (Guitar), Franz Meier-Dini (Bass) und Rick Shulz (Drums). The Principals Office liefern Eigenes sowie Coversongs. Das Kulturhaus in der Vockestraße 11 öffnet um 19 Uhr, los geht's um 20 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.