25. April 2019, 22:16 Uhr Zuständig für Grund- und Mittelschulen Der Mensch an erster Stelle

Sigrid Binder leitet seit Februar das staatliche Schulamt im Landkreis Ebersberg. Auf ihrer Agenda: Interdisziplinarität, Inklusion, Lehrermangel - und Digitalisierung

Von Franziska Spiecker, Ebersberg

"Wenn man das Interesse hat, etwas in größeren Einheiten zu organisieren, muss man die Lehre leider aufgeben", bedauert Sigrid Binder, die in ihrem frisch bezogenen Büro im staatlichen Schulamt des Landkreises Ebersberg sitzt. Im Februar dieses Jahres hat sie dort als Schulamtsdirektorin die fachliche Leitung von ihrer Vorgängerin Angela Sauter übernommen, die nach mehr als elf Jahren Amtszeit in den Ruhestand gewechselt ist.

"Ich habe von Kindesbeginn an alle Menschen und Tiere in meinem Umfeld unterrichtet", erklärt Binder ihre Leidenschaft für die Lehre und ergänzt: "Zum Leidwesen meiner Schwester." So stand früh fest, dass sie Lehrerin werden wollte, weniger wichtig sei ihr hingegen die Schulform gewesen. Als Grundschullehrerin in München habe sie in den ersten zehn Jahren ihrer Laufbahn insbesondere die ganze Bandbreite an unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Eltern fasziniert. Es war diese Vielseitigkeit an Menschen und Aufgaben, die Binder als "Triebfeder" ihrer Arbeit bezeichnet.

Angefragt vom Schulamt München Stadt, setzte sie diese von 1997 bis 2003 am

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) fort. Dort habe sie die Grundschullehrpläne für Kunsterziehung sowie Heimat- und Sachunterricht betreut, erklärt Binder, aber auch die Gelegenheit bekommen, über ihren Tellrand zu blicken, sich mit anderen Schulformen auszutauschen. Diese zu vernetzen, sei ihr ein zentrales Anliegen, denn: "Kinder und Jugendliche unterscheiden nicht nach Institutionen, das machen nur wir."

Einen weiteren Blickwechsel erlebte Binder während ihrer zehnjährigen Amtszeit als Leiterin einer Grundschule in München-Trudering. Da habe sie vor der besonderen Herausforderung gestanden, die neu aufgebaute Schule zu gestalten, "neue leere Räume zu füllen", erinnert sie sich. Teambuilding, Qualitätsentwicklung, Zusammenarbeit mit den vorhandenen Institutionen, Elternarbeit - das alles seien zentrale Aufgaben als Schulleiterin gewesen, bevor sie die vergangenen sechs Jahre im Schulamt München Land als Schulrätin und etwas später zudem als stellvertretende fachliche Leitung wichtige Erfahrungen für ihren jetzigen Beruf sammelte.

Als neue Schulamtsdirektion im Landkreis Ebersberg möchte sie sich in ihrem ersten Jahr zunächst einen Überblick über den Status Quo verschaffen: "Wo stehen wir? Welche Strukturen gibt es? Inwieweit arbeiten die Schulen schon mit anderen Schulformen zusammen, aber auch mit den Kindertagesstätten?" Um all diese Fragen zu beantworten und individuell entscheiden zu können, was zu welcher Schule passt, möchte sich Binder jede ihrer Schulen persönlich anschauen.

Ihr Ziel dabei sei es, ein Netzwerk der Zusammenarbeit aufzubauen, das nicht an Personen gebunden ist. Denn das Hauptproblem im Landkreis Ebersberg wie München sei, dass es viele junge Lehrkräfte auch aus andere Bundesländern gebe, die kurz da sind und dann, beispielsweise nach ihrem Referendariat, wieder zurück wollten. "Wie schaffen wir es, dass ihr Know-how an der Schule bleibt?", benennt Binder die zentrale Herausforderung für ein nachhaltiges Übergabemanagement.

Abgesehen davon möchte sie einen weiteren organisatorischen Schwerpunkt auf das Personal legen. "Es gibt einen enormen Lehrermangel an Grundschulen und Mittelschulen", erklärt die Schulamtsdirektorin. Um diesem entgegenzuwirken, werde zunehmend auf sogenannte Zweitqualifikanten gesetzt, also Lehrerinnen und Lehrer, die ursprünglich für Gymnasien oder Realschulen ausgebildet wurden. Dies erfordere eine gute Beratung sowie eine pädagogische Fortbildung für die neue Schulart, die durch die Regierung von Oberbayern und das Schulamt getragen würde, so Binder.

Inhaltlich möchte sie sich in Grund- wie in Mittelschulen vor allem dem Thema Inklusion annehmen. "Da kann vieles noch im Detail entwickelt werden", begründet die neue Leiterin des Schulamtes Ebersberg. Bei Mittelschulen wolle sie zudem einen Fokus auf berufsorientierte Maßnahmen legen. Es gelte die Schülerinnen und Schüler gut auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten, sie für diesen attraktiv zu machen. Mit Blick auf die Grundschulen wiederum gehe es aktuell vor allem um den Eintritt, genauer die Umsetzung des neuen "Schulkorridors", sowie den Übergang zur weiterführenden Schule.

Damit nicht genug, steht wie überall in Deutschland auch in Ebersberg die Digitalisierung an. Da die Schulen im Landkreis sehr unterschiedliche Standpunkte hätten, geht es laut der Schulamtsdirektorin darum, einen "vernünftigen Minimalstandard zu schaffen". Das Hauptproblem sieht sie in der Betreuung der Systeme, ohne die die Technik nicht genutzt würde. Zwar hält sie eine fächerübergreifende digitale Bildung für zentral. In Anlehnung an die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), Simone Fleischmann, erinnert sie aber auch daran, dass die Digitalisierung an der zentralen Herausforderung der Lehrenden nichts ändere: "Wie kann ich meinen Inhalt am besten vermitteln?" - diese Frage sei bereits vor 100 Jahren die gleiche gewesen, nur die Fülle der Möglichkeiten habe seitdem enorm zugenommen

Angesichts der Fülle ihrer eigenen thematischen und organisatorischen Schwerpunkte, macht es Hoffnung, dass Binder ihre Motivation ausgerechnet aus der Vielseitigkeit der Aufgaben zieht. Und, dass persönliche Gespräche dabei nicht zu kurz kommen dürften, lautet doch das wichtigste Ziel der neuen Schulamtsdirektorin: "Dass der Mensch immer zuerst kommt."