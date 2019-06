3. Juni 2019, 22:04 Uhr Zuschüsse für Kitas und Schulen 8,1 Millionen für den Landkreis

Freistaat fördert kommunale Hochbaumaßnahmen

Der Freistaat Bayern fördert kommunale Hochbaumaßnahmen im Landkreis Ebersberg mit 8,11 Millionen Euro. Vor allem in Schulen und Kindertageseinrichtungen wird das Geld fließen. Das haben die beiden Landtagsabgeordneten Thomas Huber (CSU) und Doris Rauscher (SPD) nun mitgeteilt. "Mit dieser Gesamtsumme steigen die Zuschüsse für den Landkreis im Vergleich zum vorigen Jahr um mehr als zwei Millionen", so Huber. Diese Fördermittel seien, so Huber, ein wichtiger Eckpfeiler beim Erhalt und Bau der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen gerade im stetig wachsenden Landkreis Ebersberg. "Diese staatlichen Zuweisungen sind unverzichtbar zur Stärkung der kommunalen Investitionen. Ich freue mich, dass auch in unseren Landkreis Gelder für den Ausbau der Bildungsinfrastruktur fließen und damit direkt den Menschen vor Ort zugutekommen", kommentiert Rauscher den Mittelfluss.

Folgende Baumaßnahmen werden unterstützt: Umbau und Erweiterung der Villa Kunterbunt in Aßling (140 000 Euro); Umbau und Erweiterung der Grund- und Mittelschule Ebersberg mit Neubau einer Sporthalle (190 000 Euro); Teilsanierung und Umbau am Gymnasium Grafing (920 000 Euro); Erweiterung der Kindertageseinrichtung Kunterbunt in Forstinning (201 000 Euro); Teilsanierung und Umbau der Grundschule Forstinning (105 000 Euro); Baukostenzuschuss zum Umbau für weitere Krippenplätze in Zinneberg (61 000 Euro); Sanierung der Mittelschule Glonn (325 000 Euro); Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule Grafing (1,98 Millionen Euro); Baukostenzuschuss zur Erweiterung der Kindertageseinrichtung im Wernerhof in Kirchseeon (82 000 Euro); Umbau des Pausenhofs der Grund- und Mittelschule Kirchseeon (26 000 Euro); Umbau und Erweiterung der Mittelschule Kirchseeon (579 000 Euro); Neubau einer Kindertageseinrichtung am Heribert-Schmid-Weg in Markt Schwaben (390 000 Euro); Teilsanierung und Erweiterung der Kindertageseinrichtung Sonnenschein in Markt Schwaben (111 000 Euro); Neubau einer Kinderkrippe in Oberpframmern (155 000 Euro); Neubau einer Kindertageseinrichtung in Landsham (300 000 Euro); Neubau einer Grundschule mit Mittagsbetreuung, Ganztagsbetreuung, Sporthalle und Außensportanlagen, Gebrüder-Grimm-Straße in Poing (456 000 Euro); Neubau von zwei Kindertageseinrichtungen in der Gebrüder-Grimm-Straße in Poing (125 000 Euro); Umbau und Erweiterung der Realschule Vaterstetten mit Neubau einer Sporthalle sowie Generalsan-ierung der bestehenden Sporthalle (606 000 Euro); Ersatzneubau der Kindertageseinrichtung in Steinhöring (37 000 Euro); Erweiterung des Kinderhorts in der Grundschule Baldham (88 000 Euro); Neubau einer Grund- und Mittelschule in Vaterstetten mit Sporthalle und Hallenbad (690 000 Euro); Umbau der Brennerei Baldham Dorf zu einer Kindertageseinrichtung (216 000 Euro); Umbau im Eberweg Vaterstetten für einen Kindergarten (73000 Euro); Neubau einer Kindertageseinrichtung im Schmiedweg in Zorneding (250 000 Euro). Insgesamt stehen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2019 in Bayern Mittel von 550 Millionen Euro für diese Zwecke in ganz Bayern bereit, 50 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.