15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Zusammenstoß beim Überholen Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat am Freitag gegen 17 Uhr bei einem Unfall mittelschwere Verletzungen davongetragen. Der junge Mann aus dem Landkreis München hatte auf der Staatsstraße 2079, Höhe Pausmühle, in Richtung Lorenzenberg fahrend zwei Autos überholen wollen. Der Fahrer des vorderen Wagens bog jedoch gleichzeitig nach links in Richtung Obereichhofen ab. Der Motorradfahrer stieß gegen den vorderen linken Kotflügel des Autos und wurde nach links in einen Feldweg geschleudert. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.