10. Juli 2019, 22:05 Uhr Zum zehnten Mal Rock am Gspraiter Weiher

Am Samstag, 13. Juli, jährt sich der "Rockstop" am Gspraiter Weiher zum zehnten Mal - und das muss freilich gebührend gefeiert werden. Unter dem Motto "Die Tradition lebt weiter" sind dabei die Ebersberger Lokalmatadore und Powerfunker von Fun can do, die gerade erst beim Grafinger Kneipenfest ordentlich für Stimmung gesorgt haben. Von der Isar ans Gspraiter Gewässer kommen die beiden Bands Prokrastination sowie Roland Kaiser & the Heartbreakers. Das Konzert findet statt in Dinos Restaurant-Biergarten in Gsprait, reservieren kann man unter (08092) 71 56. Einlass ist von 17 Uhr an, Beginn um 18.30 Uhr. Als Unkostenbeitrag werden zehn Euro fällig.