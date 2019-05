7. Mai 2019, 22:15 Uhr Zum Weltrotkreuztag Glonner BRK sucht neue "Herzensretter"

Zum Weltrotkreuztag an diesem Mittwoch will auch die BRK-Bereitschaft Glonn ihren Beitrag leisten. Und zwar mit einem Infostand, der von 16 bis 18 Uhr am Parkplatz des Penny-Supermarktes in der Pfarrer-Winhart-Straße 3 stehen wird. Ziel ist es, neue "Herzensretter" zu gewinnen. Eine entsprechende Plakette kann jeder an diesem Tag ohne Anmeldung und großen Aufwand erlangen. Die Initiative ist eine Möglichkeit, kurz und bündig nur die lebensrettenden Maßnahmen bei einem Herz-Kreislaufstillstand zu erlernen und zu üben. Wie das BRK mitteilt, werde in Deutschland nur in etwa 37 Prozent der Fälle von Ersthelfern mit der Reanimation begonnen. Dabei könnten von den 50 000 Menschen, die jedes Jahr hierzulande einen Herz-Kreislaufstillstand erleiden, Schätzungen zufolge rund 10 000 Menschen zusätzlich gerettet werden, wenn sofort Hilfsmaßnahmen eingeleitet werden. Ziel der Initiative sei es, die Laienreanimationsquote auf mindestens 50 Prozent im Jahr 2020 zu steigern.