30. Mai 2019, 22:10 Uhr Zum Thema Insekten Bücher-Rallye

Eine Buchausstellung samt Quiz zum Thema Insekten veranstaltet die Gemeindebücherei Grasbrunn. Bis einschließlich Freitag, 21. Juni, haben alle Kinder und Jugendlichen ab dem Grundschulalter Zeit, in den ausgestellten Sachbüchern und Ratgebern zu recherchieren und so die 15 Rätselfragen rund um Krabbler, Summer und Brummer zu beantworten. Die ersten fünfzig Nachwuchsforscher, die den Fragebogen korrekt ausgefüllt haben, bekommen ein kleines Päckchen mit Wildblumensamen als "Insekten-Soforthilfe". Bei der Preisverleihung am Donnerstag, 27. Juni, um 16 Uhr warten auf alle Rallye-Teilnehmer, die das Lösungswort erfolgreich entschlüsselt haben, weitere Geschenke rund um Umwelt- und Artenschutz.