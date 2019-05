20. Mai 2019, 21:47 Uhr Zum Thema Fluchtursachen Hajo Schneck hält Vortrag in Baldham

Am Donnerstag, 23. Mai, laden das Katholische Kreisbildungswerk Ebersberg und der Pfarrgemeinderat in den Pfarrsaal von Maria-Königin in Baldham zu einem Vortrag von Hajo Schneck ein. Schneck ist Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. Sein Thema des Abends: "Fluchtursachenbeseitigung und andere Augenwischereinen - eine kurze Geschichte des unausweichlichen Scheiterns". Schneck kündigt einen "illusionslosen Blick eines Insiders auf die derzeitige Entwicklung" an. Beginn in Baldham ist um 20 Uhr.