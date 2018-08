30. August 2018, 22:19 Uhr Zum 1. September Neuer Träger, mehr Plätze

Inn-Salzach-Klinikum übernimmt Ebersberger Psychosomatik

Zum 1. September übernimmt das Inn-Salzach-Klinikum des Bezirks Oberbayern die psychosomatische Tagesklinik der Kreisklinik Ebersberg. In diesem Zuge wird das bisherige Angebot von 15 Therapieplätzen schrittweise auf insgesamt 30 Plätze erweitert, wie die Kreisklinik nun mitteilt. Damit wird die Versorgung für psychische Erkrankungen im Landkreis Ebersberg deutlich ausgebaut. "Dank unserem großen Netzwerk und unserem umfassenden Gesamtangebot bündeln wir eine enorme Bandbreite an Fachwissen und Erfahrung. Davon profitiert jeder einzelne unserer Standorte", so Theodor Danzl, Geschäftsführer am Inn-Salzach-Klinikum.

Das Inn-Salzach-Klinikum bietet alleine in seinem Zentralklinikum in Wasserburg 100 psychosomatische Betten und betreibt bereits vier weitere Tageskliniken für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Für die Patienten der Tagesklinik Ebersberg ändert sich laut einer Pressemitteilung nicht viel: Die Tagesklinik wird zunächst in ihren bisherigen Räumlichkeiten an der Von-Scala-Straße 1 bleiben. Auch die Mitarbeiter stünden hier wie gewohnt zur Verfügung. Insgesamt 15 Therapieplätze gibt es künftig im Fachbereich Psychosomatik, 15 weitere Plätze im Fachbereich Psychiatrie und Psychotherapie. Den Patienten wird Kunsttherapie ebenso angeboten wie beispielsweise Sportgruppen oder Konzentrations- und Gedächtnistraining.

In der Kreisklinik ist die Psychosomatik seit dem Jahr 2007 etabliert. Damals gab es nur wenig andere Stationen dieses Fachgebiets, die nicht an eine Psychiatrie, sondern an ein Akutkrankenhaus angegliedert waren. Bei Patienten wie Experten erwarb sich die Einrichtung einen guten Ruf - umso größer war der Protest, als im Mai 2017 verkündet wurde, dass es von Herbst an keine stationäre psychosomatische Behandlung mehr in der Kreisklinik geben würde und lediglich die Tagesklinik erhalten bleibe. Als Grund nannte Geschäftsführer Stefan Huber vor allem den Platzmangel in den anderen Stationen - und die Tatsache, dass die Behandlung psychosomatischer Erkrankung nicht zum Pflichtprogramm einer Kreisklinik gehört. Die Zuständigkeit, darauf verwies Huber damals, liege eigentlich beim Bezirk Oberbayern. Dieser übernimmt nun die Tagesklinik in Ebersberg.

Mittelfristig soll die Psychosomatik auch in neue Räume umziehen. Sie soll Platz im neuen Von-Scala-Haus der Kreisklinik bekommen, dessen Errichtung - falls alles nach Plan läuft - bereits im Jahr 2019 beginnen soll.