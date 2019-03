13. März 2019, 22:13 Uhr Zukunft der Mobilität "Dann fahren hier wieder Kutschen"

Bei einer Debatte im Ebersberger Rathaus diskutieren Experten und Besucher über Auswege aus dem Verkehrschaos im Landkreis - und was den Menschen blühen könnte, wenn Alternativen ausbleiben

Von Christian Bauer, Ebersberg

Ebersbergs Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) spricht den Anwohnern aus der Seele, wenn er sagt, dass der Verkehr im Landkreis Ebersberg, besonders in der Kreishauptstadt, ein Problem ist. Der Durchgangsverkehr ist nicht nur laut und nervig, er ist auch schädlich für die Umwelt und für die Menschen.

"Die Zeit ist reif für eine Verkehrswende", findet daher Bärbel Zankl von der Energieagentur Ebersberg-München und nannte damit das Motto der Veranstaltung, zu der zwei Referenten ins Ebersberger Rathaus geladen wurden. Den ersten stellte sie als jemanden vor, der "mit Herz und Verstand für die Umwelt tätig" ist: Falk Skeide, Diplom-Ingenieur für Verkehrstechnik, Sachverständiger im Verkehrswesen und Trainer für Verkehrsplanung und -technik - oder auch der "Plastikmüllpirat", ein Titel, unter dem er Vorträge hält. An ihn übergab Zankl mit einem ganzen Bündel Fragen: Wird man in Zukunft noch ein eigenes Auto haben und weiterhin so viel fliegen? Wie kann der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) funktionieren? Vor allem aber: Ist nicht nur die Zeit, sondern sind auch die Menschen reif für eine Verkehrswende?

"Nehmen Sie es mir nicht übel", bat Skeide gleich zu Beginn, ein so komplexes Thema könne er in seinem einstündigen Vortrag nicht "von rechts nach links" komplett abdecken. Es gelang ihm aber doch, in der überschaubaren Zeit ein breites Spektrum an Problemen und möglichen Lösungswegen aufzuzeigen. Los ging es mit einer kleinen Geschichte der Mobilität: Irgendwann vor 4000 Jahren wurde das Rad erfunden, "und jetzt haben wir den Dreck". Denn die Auswirkungen des CO₂-Ausstoßes auf das Weltklima sind bekannt und mussten den Zuhörern, darunter die Vorsitzenden des Bundes Naturschutz Ebersberg, nicht erklärt werden. Eine Verkehrswende sei daher in der Tat zwingend erforderlich, zumal das Wort "Wende" bei Skeide als ehemaligem DDR-Bürger schon von sich aus Euphorie auslöse, scherzte er. Weniger gefalle ihm hingegen der erste Wortteil. "Mobilitätswende" sei ein treffenderer Begriff. Mobilität nämlich sei etwas Individuelles, und - dies war die Hauptaussage des Vortrags - jeder einzelne müsse an sich arbeiten. "Ich kann die Politik nicht ändern, und ich kann auch den Pariser Vertrag nicht umsetzen. Aber ich kann mir überlegen, wie wir unser Verhalten ändern können."

Dass die Politik nämlich noch weit davon entfernt sei, eine Mobilitätswende herbeizuführen, zeige sich auch im Landkreis Ebersberg. Die Umgehungsstraße um Zorneding sei gewiss sehr schön, verlagere das Verkehrsproblem aber nur - für Skeide ein weiterer Beweis, dass in der auf "Kurzfristmaßnahmen" fokussierten Welt nur Symptome, nicht aber Ursachen bekämpft werden. Neben ökologischen und sozialen ergäben sich daraus auch ganz praktische Probleme: Wenn in 30 bis 40 Jahren das Erdölvorkommen erschöpft sei, "dann fahren hier wieder Kutschen". Trotzdem riet Skeide den Ebersbergern, kritisch zu sein, was E-Autos betrifft: Solange der nötige Strom aus Atomkraftwerken stamme, sei der Umwelt damit nicht groß geholfen.

Ein wichtiger Teil der Lösung ist aus seiner Sicht der öffentliche Verkehr. Wer sich für den Bus anstatt für das Auto entscheide, verbrauche im Durchschnitt 46 Prozent weniger Energie, oft ohne mehr zu bezahlen. Aufgabe der Politik sei es hingegen, Bus und Bahn entsprechend attraktiv zu gestalten, da die wenigsten vor jeder Fahrt einen kompletten Kosten-Nutzen-Plan aufstellen würden. "Mobilitätswende findet im Bauch statt."

Eine weitere Möglichkeit alternativer Mobilität wurde von der zweiten Referentin vorgestellt. Heike Göppinger von der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) gab Auskünfte über die sogenannten MVG-Räder, die über eine App ausgeliehen und an bestimmten Stationen zurückgegeben werden können. Dabei betonte sie, diese Sharing-Angebote seien eine Ergänzung zum ÖPNV, keinesfalls ein Ersatz.

Aus dem Publikum kam eine Debatte auf. So praktisch die MVG-Räder auch seien, inwiefern helfe dies den Ebersbergern, wo sie doch in einer ländlichen Gegend wohnen?, wurde gefragt. Viele der Besucher erklärten, die Zukunft der Mobilität eher im Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu sehen, in Mitfahrbänken - eine Frau gab an, auf eben diesem Weg zur Veranstaltung gekommen zu sein - und in Fahrgemeinschaften. "Umwelttechnisch ist Car-Sharing ein alter Hut", merkte ein Mann hierzu an. Viel sinnvoller sei Ride-Sharing, also die gemeinsame Fahrt von Menschen, die das gleiche Ziel haben.

Diese und viele weitere Ideen wurden unter den Besuchern leidenschaftlich diskutiert - und dies wäre wohl noch lange so weiter gegangen, wenn da nicht der ohnehin schon leicht überspannte zeitliche Rahmen gewesen wäre.