24. August 2018, 21:59 Uhr Zufrieden in der Zone Kaum Kritik an MVV-Tarifreform

Im Ebersberger Landratsamt ist bisher wenig Kritik an der geplanten MVV-Tarifreform angekommen. Es gebe "nur relativ wenige negative Rückmeldungen", so Sprecherin Evelyn Schwaiger. In den Nachbarlandkreisen München und Freising ist das anders: Hier laufen immer mehr Lokalpolitiker und betroffene Pendler Sturm gegen die Reform. Kritisiert wird vor allem die neue Zoneneinteilung, von der sich stadtnahe Gemeinden benachteiligt sehen. Die Bürgermeister aus Garching, Ismaning, Ober- und Unterschleißheim sowie Unterföhring haben in einem Schreiben an die Verantwortlichen bereits "Nachbesserungen" gefordert. Bevor die Reform in Kraft tritt, müssen noch die Kreistage aller betroffenen Landkreise zustimmen.