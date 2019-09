Dass die Telekom in der Großgemeinde bald Konkurrenz bekommt, ist ein Stück unwahrscheinlicher geworden. Zwar bemüht sich dort die Firma Ropa mit ihrem Tochterunternehmen Echtschnell seit Juni um Kundschaft für ein neues Glasfaserangebot, die Resonanz blieb indes offenbar weit unter den Erwartungen. Zumindest ist dies aus dem Rathaus zu erfahren, laut Bürgermeister Georg Reitsberger (FW) habe die Firma weniger Kunden akquiriert, als für einen Start des Glasfaserausbaus nötig sei.

Die Marge, ab der es sich für ein Unternehmen lohnt, in den Markt einzusteigen und Kabel zu verlegen, wird meist mit 40 Prozent der Haushalte genannt. Dieses Ziel hatte sich auch Ropa/Echtschnell gegeben, dafür hätten bis einschließlich 31. August rund 4800 Haushalte einen Vertrag mit der Firma abschließen müssen. Offiziell, so ist es zumindest seit Anfang September auf der Website von Echtschnell nachzulesen, sei die Auswertung noch nicht abgeschlossen. Zudem liefen noch "letzte Gespräche mit Unternehmen und Eigentümergemeinschaften", heißt es auf der Seite. Offenbar gestalten sich entweder diese Gespräche oder das Zählen der Verträge kompliziert, denn erst "in wenigen Wochen", will die Firma "das finale Ergebnis" präsentieren. Bis dahin wirbt sie weiter um Neukunden: "Da bis zum Ende der Auswertungsphase noch keine finale Entscheidung über den weiteren Verlauf getroffen werden kann, können Interessenten weiterhin Vorverträge abschließen."

Falls es tatsächlich nicht gereicht hat mit der Erstkundenakquise, könnte das durchaus mit dem Timing der Werbeaktion mitten in der Urlaubszeit zusammenhängen. Zwar hatte Ropa bereits auf der Bürgerversammlung im April ihr Projekt vorstellen dürfen - nach Meinung einiger Besucher sogar etwas zu ausführlich und werblich - die eigentliche Kampagne, bei der man auch Verträge abschließen konnte, begann dagegen erst Anfang Juni. Im ersten Monat zeigten nach Auskunft der Firma bereits sechs Prozent aller Vaterstettener Haushalte Interesse an einem neuen Glasfaseranschluss. Doch selbst wenn sich über die Sommerferien dieser Trend fortgesetzt hätte, wären zu Fristende weniger als die Hälfte der nötigen Verträge abgeschlossen worden.

Und offenbar ist es genau so gekommen: Laut Bürgermeister Reitsberger hat die Firma die angestrebten 40 Prozent weit verfehlt. Ob es eine Fristverlängerung für die Vorverträge gibt, kann der Bürgermeister nicht sagen, das müsse die Firma entscheiden. Eine entsprechende Nachfrage der SZ beim für das Projekt Zuständigen bei Ropa, wie es mit dem Glasfaserausbau in Vaterstetten weitergeht, blieb bislang unbeantwortet.