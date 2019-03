4. März 2019, 22:01 Uhr Zu wenig Interesse Kein Glasfaser-Internet für Forstinning

Schlechte Nachrichten für alle, die in Forstinning auf schnelleres Internet gehofft haben. Trotz Verlängerung der Vermarktungsphase wurden die benötigten 40 Prozent Vertragsabschlüsse für den kostenlosen Glasfaserausbau nicht erreicht. "Wir haben viel Zeit, Geld und Energie in das Projekt investiert. Aber letzten Endes entscheidet jeder Anwohner für sich", sagt Veronika Kriese, Projektleiterin von Deutsche Glasfaser. Man bedauere diesen Umstand sehr, "zumal wir in der Gemeinde engagierte Bürgerinnen und Bürger zurücklassen, die während der Nachfragebündelung an unserer Seite mitgearbeitet haben", so Kriese weiter. Die vertrieblichen Tätigkeiten von Deutsche Glasfaser wurden eingestellt, der Servicepunkt in Forstinning geschlossen. Damit zieht sich Deutsche Glasfaser als Investor zurück. Das Projekt nochmals neu aufzurollen sei derzeit nicht vorgesehen, heißt es.