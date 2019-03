1. März 2019, 22:04 Uhr Zornedinger Gemeinderat Sorge vor dem Verkehrschaos

Die Eröffnung des neuen Kindergartens in Zorneding bringe Stau und volle Straßen, fürchten SPD und FPD. Die geforderten Gegenmaßnahmen finden im Gremium aber zunächst keine Mehrheit

Von Clara Lipkowski, Zorneding

Ein neuer Kindergarten in einer Straße bedeutet: viele Kinder, aber vor allem auch viele Eltern, die ihre Kinder mit ihren Autos hinfahren und abholen. Genau das sehen einige Zornedinger Gemeinderäte als Problem. Die Befürchtung ist, dass der Verkehr im Schmiedweg, wo vor Kurzem die ersten Bagger angerollt sind, und in der verlängernden Lindenstraße deutlich zunehmen wird. Deswegen haben die Fraktionen von SPD und FDP Mitte Februar einen Antrag gestellt, den Verkehrsfluss in den beiden Straßen neu zu regeln. Und nicht nur die Gemeinderäte trieb das Thema um, so voll wie am Donnerstagabend war es selten im Gemeinderat: Etwa 30 Anwohner waren gekommen, um der Diskussion zu folgen. Debattiert wurde dann auch, und vor allem von der CSU kam deutliche Widerrede.

Geht es nach der SPD und FDP, soll der östliche Teil des Schmiedwegs schnellstmöglich zu einer Einbahnstraße mit Fahrtrichtung nach Westen umgewandelt werden soll. Die nach Osten weiterführende Lindenstraße wollen die Fraktionen an ihrem Ende zur angrenzenden Lorenz-Stadler-Straße wieder für den Verkehr öffnen, und zwar als verkehrsberuhigte Zone. Letzteres schmetterte Bürgermeister Piet Mayr (CSU) ab, weil das rechtlich unzulässig sei. Eine Tempo-30-Zone aber könne man prüfen. Um den Abfluss des Verkehrs zu verbessern, schlug Peter Pernsteiner (FDP) noch einen "Durchschlupf" an anderer Stelle vor: Den Gehweg, der weiter östlich von der Lindenstraße nach Süden zur Zornedinger Sektion des Alpenvereins an der Wasserburger Landstraße führt, könne man zu einer verkehrsberuhigten Zone ausbauen, sagte er. "Unverantwortlich", nannte das CSU-Fraktionsvorsitzende Stefanie Berndlmaier (CSU), schließlich seien dort viele Kinder unterwegs. Fraktionskollege Johannes Schott gab zu bedenken, dass der Ausbau Schleichverkehr anziehen könnte. Diskutiert wurde auch die Bahnhofstraße. Sie führt von Süden hoch zur Kreuzung Bahnhofstraße/Schmiedweg - und ist auf diesem Abschnitt eine Einbahnstraße. Um den Verkehr besser fließen zu lassen, könne man die Straße in beide Fahrtrichtungen wieder öffnen, hieß es. Demgegenüber zeigte sich Franz Lenz von den Freien Wählern aufgeschlossen. Doch die Idee, dort ein absolutes Halteverbot einzurichten, schlug Bürgermeister Mayr (CSU) ebenfalls aus. Der Grund: Das sei für die dortigen Geschäfte schädigend, sie seien darauf angewiesen, dass Kunden in der Nähe parken könnten. Erst das Verkehrsaufkommen abzuwarten, wenn die Kita fertig ist, forderte CSU-Gemeinderat Johannes Schott. Fraktionskollegin Berndlmaier wollte das Thema am liebsten gleich begraben. Eine Öffnung der Lindenstraße würde keine große Entlastung für den Schmiedweg bedeuten, argumentierte sie. Eltern kämen schließlich nur zu Stoßzeiten zur Kita, "aber danach ist da Ruhe". Sie kündigte an, wie auch Fraktionskollege Tobias Hackl, gegen alle Vorhaben stimmen zu wollen. Zwar ist ihre Fraktion die größte, sie besitzt aber keine absolute Mehrheit im Gemeinderat und könnte von SPD, FDP und Freien Wählern überstimmt werden. So weit kam es aber noch nicht, man vertagte den Beschluss. Denn in einem war man sich im Gemeinderat dann doch einig: Dass zu wenige belastbare Zahlen über das Verkehrsaufkommen vorlägen, um eine Entscheidung zu treffen. Um solche Zahlen zu sammeln, will die Gemeinde nun in der Lindenstraße, im Schmiedweg und in der Bahnhofsstraße stumme Verkehrszähler aufstellen. Außerdem soll errechnet werden, was es kosten würde, den Gehweg zum Alpenverein auszubauen. Von einer Hauruckaktion sah man an diesem Donnerstag ab. Die Anwohner im Zuschauerraum quittierten die Vertagung mit deutlichem Applaus.