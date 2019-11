Ein "sprechendes Konzert" steht am Mittwoch, 6. November auf dem Programm des Literarischen Herbstes in Zorneding: Der Zauberer Stefan Alexander Rautenberg und die Musikerin Jeanine Krause präsentieren Erich Kästners fantasievollen Gedichtzyklus "Die dreizehn Monate" mit Worten, Musik und Magie. "In diesem Zusammenspiel entsteht eine Atmosphäre ungehörter und betörender, gleichsam bezaubernder Art", heißt es in der Ankündigung. Rautenberg erweist sich als Magier der Worte und öffnet obendrein seinen Zauberkasten. Die amerikanische Oboistin Krause interpretiert Kästners Werke durch eine wohlüberlegte Auswahl passender Instrumente und Kompositionen aus dem barocken, klassischen und modernen Repertoire. Die Veranstaltung im Gemeindesaal der Christophoruskirche beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro.