24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Zorneding Songs à la Sixties

Das Acoustic-Rock-Duo S.F.Wonder & the Sixtie-Beats aus Rosenheim steht für Songs aus eigener Feder mit dem unverkennbaren Touch der Sixties and Seventies. Prägendes Sound-Element ist dabei eine legendäre Gibson Hummingbird Baujahr 73. Darüber hinaus veredeln Frank Salminger und Herb Hoffelner ihr Programm gerne mit eigenwilligen Cover-Versionen von Größen wie Neil Young, Pink Floyd, Led Zeppelin, Eric Burdon oder Jethro Tull. Psychedelische Gitarrensounds mit sphärischem Synthesizer-Teppich sind da genauso vertreten wie feinfühlige Songs im Picking-Style oder erdige Groove-Nummern. Komplettiert wird die Formation durch Manfred Feneberg an der Cajon. S.F.Wonder & the Sixtie-Beats gastieren am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr in der Café-Bar Herzog in Zorneding. Einlass ist von 19 Uhr an, der Eintritt frei, der Hut geht rum.