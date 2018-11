28. November 2018, 21:55 Uhr Zorneding Schmuggler mit Blues

"Songs from the past and today": In der Café-Bar Herzog in Zorneding sind am Samstag, 1. Dezember, die Bootleg Twins zu Gast. Bootlegging, das verbotene Herstellen und Schmuggeln von Schnaps in den USA der 20er Jahre, betreiben die beiden Münchner natürlich nicht. Stattdessen tingeln sie als Duo durch die Kneipen und bringen den Blues unters Volk. Die Bootleg Twins, das sind Mario Spelthan, der das Publikum mit versiertem Gitarrenspiel und eindrucksvollem Gesang in seinen Bann zieht, begleitet von Wolfgang Iden an der Bluesharp. Einen Teil des Programms bestimmen Country, Blues und Ragtime der 20er und 30er Jahre. Hinzu kommen Songs der Swing-Ära, aber auch Urban Chicago Blues'n Boogie, Titel der frühen Rolling Stones, Folk-Songs und Balladen der neueren Zeit. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an. Der Eintritt ist frei, der Hut geht für die Musiker rum.