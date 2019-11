Vincent Kalnin (hinten links) am DJ-Pult ist Landratskandidat der Linken und mit Anfang 30 Seniorenreferent in Zorneding.

In der großen grauen Kiste reihen sich die bunten Kanten der Schallplattenhüllen aneinander. Das meiste sind Zusammenstellungen von alten Hits oder tanzbaren Instrumentalstücken. Hier und da schon ein wenig angestaubt, als wären sie länger nicht mehr in Gebrauch gewesen. Ein schwarz gekleideter Mann mit Pferdeschwanz blättert eine nach der anderen durch, bleibt mal länger an einem Exemplar hängen, zieht ein farbenfrohes Cover aus dem Stapel heraus, wiegt es in der Hand und stellt es dann wieder zurück bis er schließlich fündig wird.

"Das Spannende hier ist die Musik zu entdecken, die ich noch nicht kannte", sagt Vincent Kalnin, der Mann in Schwarz. Er ist nicht nur der Landratskandidat der Linken, sondern mit Anfang 30 auch noch Seniorenreferent in Zorneding. "Er ist bei uns die Verknüpfung zwischen Alt und Jung", sagt Sieglinde Kornek-Peters, Vorsitzende im Seniorenbeirat, die gerade an der Tür steht und neue Gäste begrüßt. Der Zornedinger Tanztreff, der erst zum zweiten Mal stattfindet und vom Verein "Das Alter erleben in Zorneding" und dem Seniorenbeirat organisiert wird, war ein ausdrücklicher Wunsch der Senioren und Seniorinnen.

Allen voran von Rosi Hohmann, die die Idee zu dem gemeinsamen Miteinander hatte. Sie ist gerade auf der Tanzfläche und legt gekonnt einen Wiener Walzer aufs Parkett - oder besser gesagt: auf den brauen Kachelboden. Drehen zu sanften, immer aufbrausenderen Klängen, die leicht knackend von der Schallplatte kommen. Am Ende des langen Stücks wird sich standesgemäß zum Herrn Kapellmeister, beziehungsweise in diesem Falle DJ Kalnin gedreht und applaudiert. Dann braucht Rosi Hohmann eine Pause und die Runde der Tanzenden begibt sich zum Kaffeetisch.

Sie kommt aus Kanada erzählt sie dort, da hätten viele ältere Herrschaften oftmals dreimal in der Woche getanzt. Beim Seniorentag hätten sie dann eine Liste für Interessierte ausgelegt und "die kamen in Schlangen und wollten sich da eintragen", berichtet Zornedings Zweite Bürgermeisterin Bianka Poschenrieder (SPD) ganz begeistert. Sie schaut heute das erste Mal beim Tanztreff vorbei und trotz geringer Teilnehmerzahl ist sie sicher, dass das Projekt ein Erfolg wird. Beim ersten Mal seien immerhin sehr viele gekommen und hätten das Tanzbein geschwungen, sagt Kornek-Peters.

Währenddessen steht Vincent Kalnin allein hinter seinem DJ-Pult. Gleich zwei Plattenspieler hat er im Einsatz. Auf einem hört er die Songs vor damit er direkt die nächste Platte auflegen kann. Eine zu lange Pause zwischen den Liedern sei bei den Senioren nämlich gar nicht gerne gesehen, sagt er mit einem Lächeln auf den Lippen. Musikalisch ist laut ihm alles erlaubt. Man kann auch seine eigenen Platten mitnehmen, wie Rosi Hohmann, die zwei ältere Exemplare auf dem Bücherflohmarkt entdeckt hat und direkt vorbeibrachte. Nur Heavy Metal, das sei schwierig, "ist schließlich nicht so die Tanzmusik", sagt Kalnin. Und darum geht es schließlich beim Tanztreff. "Ich bin immer zerrissen, wenn die anderen tanzen und es kommt ein Lied, wo ich gerne mittanzen würde und dann kann ich nicht", sagt er ein wenig traurig, so versteckt hinter den beiden großen Lautsprechern. Aber er muss ja schließlich die beste Musik für den Moment heraussuchen.

Eine Platte ist aber schon jetzt Tradition. Sie liegt bereits oben auf einer der Lautsprecherboxen, bereit für ihren Einsatz. Die "Rausschmeißer-Platte" könnte man sagen, mit Klassikern wie "Er hat ein knallrotes Gummiboot" von Wencke Myhre oder "Ja mir san mit'm Radl da" von den Hot Dogs. Die volle Portion gute Laune zum Schluss oder wie Kalnin es formuliert: "Mit der Polonaise raus aus der Tür."

Der nächste Tanztreff findet am Mittwoch, 13. November am Herzogplatz 15 von 15 bis 17 Uhr statt.