Erst hat er am Sonntagabend am S-Bahnhof in Zorneding masturbiert, dann hat er eine Frau in der S-Bahn belästigt und schließlich auch noch zugeschlagen: Wegen exhibitionistischer Handlungen, sexueller Belästigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung wird sich deshalb ein 32-Jähriger Mann verantworten müssen.

Laut ersten Zeugenangaben ist der Mann gegen 20.45 Uhr am Bahnhof in Zorneding erstmals unangenehm aufgefallen, weil er an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend stieg er in die S-Bahn Richtung Ebersberg. Dort strich er einer 21-Jährigen über die Wange. Als die Frau aus Wasserburg am Inn die Hand des Mannes aus dem Berchtesgadener Land abwehren wollte, ohrfeigte er sie und ging anschließend weiter. Ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen, an den sich die Frau hilfesuchend wandte, stellte den 32-Jährigen zur Rede.

Es kam es zu einer Rangelei zwischen den Männern, der 32-Jährige schleuderte schließlich das Handy des Pfaffenhofeners durch den S-Bahn-Gang. Die 21-Jährige machte zwischenzeitlich weitere Reisende auf das Geschehen aufmerksam und nahm das Handy an sich. Wie Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn zeigen, konnte der 41-Jährige den 32-Jährigen nach einiger Zeit alleine zu Boden bringen und fixieren. Erst danach begaben sich weitere Reisende dazu.

Die S-Bahn wurde am Haltepunkt Kirchseeon angehalten, Beamte der informierten Polizeiinspektion Ebersberg nahmen den Sachverhalt auf und übergaben den 32-Jährigen, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,34 Promille gemessen wurde, im weiteren Verlauf an eintreffende Bundespolizisten.