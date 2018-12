4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Zorneding Orgel zur Meditation

Die nächste Orgelmeditation bei Kerzenlicht in der evangelischen Christophoruskirche in Zorneding findet statt am Freitag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr. Matthias Gerstner spielt die Orgel, ein Lektorenteam steuert adventliche Gedanken bei. Die Orgelmeditation dauert 30 Minuten, der Eintritt ist frei.