Gut einen Monat müssen die Zornedinger noch ohne Post überstehen, danach müssen sie nicht mehr in andere Gemeinden fahren, um Päckchen zu verschicken oder Briefmarken zu kaufen. Wie ein Post-Sprecher am Mittwoch bestätigte, wird am 28. Januar eine neue Postfiliale in der Gemeinde eröffnen. Sie wird in den Räumen der Maß- und Änderungsschneiderei "Atelier & More" in der Oberen Bahnhofstraße 13 entstehen. Auch eine Textilreinigung bietet der Laden an. Geöffnet ist die neue Postfiliale künftig von Montag bis Samstag von 8.30 bis 13 Uhr, Montag, am Dienstag, Donnerstag und Freitag zusätzlich nachmittags von 14 bis 18 Uhr. Angeboten werden dort laut dem Sprecher der Post alle Leistungen - mit einer Ausnahme: "Eine Postbank gibt es leider nicht mehr."

Zwischenzeitlich war in den sozialen Netzwerken in Zorneding auch die Rede davon, dass es zusätzlich in der Gemeinde einen DHL-Paketshop geben würde. Entstehen sollte dieser im Service-Büro am Herzogplatz, welches derzeit dabei hilft, die post-lose Zeit in Zorneding zu überbrücken und beispielsweise Briefmarken und einen Paketservice anbietet. Tatsächlich habe es Gespräche über einen DHL-Shop an dieser Stelle gegeben, so der Post-Sprecher, man habe sich jedoch letztlich dagegen entschieden. Er sei zu nahe an der neuen Filiale, es bestehe die Gefahr, dass man sich gegenseitig Konkurrenz mache. "Das ist nicht im Sinne des Erfinders", unterstreicht der Post-Sprecher. Nun gelte es zunächst, die neue Filiale zum Laufen zu bringen. Die bisherige Postfiliale in den Räumen des Schreibwarenladens von Stefanie Berndlmeier hatte Anfang November ihren Betrieb eingestellt.