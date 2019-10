Das hätte schlimm ausgehen können: Ein 24-Jähriger ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ins Gleisbett am Zornedinger S-Bahnhof gestürzt. Der Münchner zog sich eine Platzwunde zu, ein Zug fuhr zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht in den Bahnhof ein. Aufmerksam gemacht wurde die Poinger Polizei auf den Vorfall durch einen Mann, der gegen 4.45 Uhr über den Notruf mitteilte, dass ein Mann im Gleisbett liege. Eine Streifenbesatzung traf wenig später in der Unterführung den jungen Mann an. Gegenüber der Streifenbesatzung äußerte er keinerlei Suizidabsichten. Er sei vielmehr aufgrund seiner starken Alkoholisierung vom Bahnsteig aufs Bahngleis gefallen. Der Mann wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.