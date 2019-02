20. Februar 2019, 21:37 Uhr Zorneding Lustiges Zaubern

"Zaubervergnügen mit den Bimslechner-Damen" heißt das Programm, das Kornelia Weiland am Sonntag, 24. Februar, in Zorneding präsentiert. Die Künstlerin schlüpft dafür in die Rollen der beiden ungleichen Schwestern Fanny Crescentia und Gertrude Bimslechner. So verspricht der Abend "waschechte Zauber-Comedy auf Bairisch, und zwar direkt aus dem Eimer des Lebens". Die Veranstaltung findet statt im Gemeindesaal der Christophoruskirche, Lindenstraße 11. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten gibt es beim Pfarramt, bei Steffis Schreibwaren in Zorneding oder an der Abendkasse.