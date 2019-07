24. Juli 2019, 21:28 Uhr Zorneding Lkw verliert Betonteile

Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Ein Lkw hat am Dienstagmorgen mehrere schwere Betonteile verloren, die auf die Straße krachten. Zwei Fahrzeuge wurden dadurch beschädigt, verletzt wurde aber niemand.

Das Malheur ereignete sich auf der Fahrt von Purfing in Richtung Zorneding. Bei der Ladung eines Lkw lockerte sich ein Spanngurt, ein Betonteil rollte bereits kurz vor Wolfesing vom Aufleger in ein Feld, was der Fahrer laut Polizei aber nicht bemerkte. An der Abzweigung nach Pöring fiel ein zweites Betonteil vom Lkw. Dieses Teil krachte auf die Straße und zerbrach in mehrere Stücke. Eine Autofahrerin, die hinter dem Lkw fuhr, sowie ein Autofahrer im Gegenverkehr konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen, ihre Autos wurden beschädigt. Obwohl mehrere Autofahrer aufblendeten, um den Lkw-Fahrer auf die verlorene Last aufmerksam zu machen, fuhr dieser weiter. Erst als er den Kreisel bei Pöring befuhr, bemerkte er laut Polizei im Rückspiegel, dass sich der Spanngurt gelöst hatte. Bei der Kontrolle des Lkw wurde festgestellt, dass die Betonteile nicht vorschriftsmäßig gesichert worden waren. Die Weiterfahrt des Lkw wurde von der Polizei unterbunden. Durch die Betonteile auf der Straße entstand nach Angaben der Polizei Verkehrschaos auf der Strecke. Dem Lkw-Fahrer blüht nun ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes im Straßenverkehr sowie der Verkehrsunfallflucht. Falls es weitere Geschädigte gibt, sollen sich diese bei der Polizeiinspektion in Poing melden.