30. November 2018, 22:02 Uhr Zorneding Lesungsreihe feiert Geburtstag

Große Namen und dazwischen jede Menge Lokalkolorit: So lautet das Erfolgsrezept des "Literarischen Herbstes in Zorneding". Seit nunmehr zehn Jahren bieten der Förderverein Pro Christophoruskirche und die Gemeindebücherei Zorneding die Lesereihe an und tragen damit einen beträchtlichen Teil zum kulturellen Leben im Ort bei. Nun wird dieses Jubiläum gefeiert, und zwar am Mittwoch, 5. Dezember, mit einem "Best Of". Das Team vom Literarischen Herbst lädt ein, den runden Geburtstag mit einer Rückschau zu feiern. Die Verantwortlichen werden an viele zurück liegende literarische Abende erinnern, mit Geschichten und Gedichten, mit Fotos und Plakaten. Zur Feier des Tages gibt es Prosecco zur Begrüßung und in der Pause ein Buffet. Das Salontrio Regina Graf steuert Musik bei, die in die Füße und in die Ohren geht. "Es wird bestimmt ein fröhlicher Abend", heißt es in der Ankündigung. Die Veranstaltung findet statt im Gemeindesaal der Christophoruskirche Zorneding, Lindenstraße 11. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt frei. Das Team freut sich aber über Spenden.