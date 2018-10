22. Oktober 2018, 21:54 Uhr Zorneding Kraut und Ruam

"Ois dabei!" heißt das Programm, mit dem Stefan Otto am Donnerstag, 25. Oktober, in der Trattoria Limone in Pöring gastiert. Darin kombiniert der Musik-Comedian seine besten Lieder mit nagelneuen Songs und Geschichten. Er nennt es: "Glanzstücke inclusive Kraut und Ruam!" Der Niederbayer nimmt kein Blatt vor den Mund, verliert jedoch nie seinen charmanten Unterton. Mit Gitarre, Keyboard und einer Fuß-Rhythmusmaschine spielt Otto fetzige und ruhige Songs zum genussvollen Mitklatschen, Ablachen und Zuhören. Los geht's um 20 Uhr, Einlass ist von 18.30 Uhr an. Tickets gibt's bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, beim Kirchseeoner Buchladen, bei Blumen Meier in Vaterstetten, bei der Papeterie Löntz in Baldham, bei der Reiselounge in Anzing, bei Foto Schindler in Haar, bei Foto Daschner in Poing und Markt Schwaben sowie zum Selbstausdrucken auf www.spevents.de.