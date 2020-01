Der Winter hat noch nicht mal richtig angefangen, da bereitet man sich beim Jubilate-Chor schon auf den Frühling und sogar den kommenden Herbst und Weihnachten vor. Auf dem Programm für 2020 steht "Stabat Mater" von Joseph Haydn. Die Aufführung findet am 5. April in der katholischen Kirche Maria Königin in Baldham statt. Ein weiteres Projekt ist die Aufführung "The Armed Man" von Karl Jenkins am 14. November. Den Abschluss der Konzertsaison 2020 bildet die Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach am 12. Dezember in der Kirche St. Martin in Zorneding. Wer Lust zum Singen hat, über Chorerfahrung verfügt und als begeisterter Nachwuchs den Chor verstärken will, ist herzlich willkommen und hat ab sofort eine ideale Einstiegsmöglichkeit, das neue Programm mit einzustudieren.

Der Jubilate-Chor probt im Gemeindehaus der Christophoruskirche Zorneding, immer montags von 19 bis 21 Uhr. Nähere Informationen erteilt Kantor Matthias Gerstner unter der Telefonnummer (08106) 249867.