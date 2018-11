21. November 2018, 22:09 Uhr Zorneding Gedanken zum Ende

Der "Literarische Herbst in Zorneding" wird fortgesetzt am Samstag, 24. November: Am Vorabend zum Totensonntag stehen unter dem Titel "Vonne Endlichkait" - nach Günter Grass' letztem Buch - Geschichten und Gedanken über das Älterwerden und die vergehende Zeit auf dem Programm. Dabei soll deutlich werden, dass man durch das Nachdenken über die Vergänglichkeit viel Sinnvolles über das Leben erfahren und dabei auch einen heiteren Blickwinkel einnehmen kann. Es lesen Carolin Schubert und Peter Wurm. Die Veranstaltung findet statt im Saal der Christophoruskirche, Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.