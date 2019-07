2. Juli 2019, 22:06 Uhr Zorneding feiert Comeback unter neuer Regie

An diesem Wochenende steigt in der Gemeinde wieder das Bürgerfest

Von Andreas Junkmann , Zorneding

Der Titel ist Programm bei dem, was die Gemeinde an diesem Wochenende auf die Beine stellt. Unter dem Motto "Zorneding feiert" findet am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli, das zweitägige Bürgerfest statt. Erstmals zeichnet aber nicht das Zornedinger Gewerbeforum für die Organisation verantwortlich, sondern die Gemeinde selbst hat die Regie übernommen. Die Durchführung des Festes habe die Vereinsaktivität so stark belastet, dass man für die eigentliche Aufgabe des Gewerbeforums kaum mehr Zeit und Kapazitäten gehabt habe, heißt es von den beiden Vorsitzenden Harry Birnstiel und Siad Abdin-Bey. Das war auch der Grund, warum die Veranstaltung im Vorjahr ausfallen musste. Doch um "das größte Fest" der Gemeinde, wie Bürgermeister Piet Mayr (CSU) sagt, nicht endgültig sterben zu lassen, habe man sich im Rathaus dazu entschieden, die Planungen zu übernehmen.

Und dort hat man mit Blick auf das Festprogramm ganze Arbeit geleistet. Los geht es am Freitagabend mit einem Ausflug nach Italien - zumindest kulinarisch. Denn die Gäste aus der Zornedinger Partnergemeinde Cappella Maggiore werden begleitet von italienischer Musik landestypische Schmankerl präsentieren. Tags darauf sticht Bürgermeister Mayr um 11 Uhr das erste Fass im Festzelt an, ehe verschiedene Sport- und Tanzvorführungen auf und abseits der großen Bühne für Unterhaltung sorgen. Auf der Rathauswiese werden sich unterdessen die Zornedinger Vereine mit ihren Infoständen präsentieren. Reichlich Infos gibt es auch bei der Gewerbeschau mit 19 lokalen Betrieben, die von 11 bis 19 Uhr auf der Feuerwehrwiese stattfindet. Wer dann noch nicht genug hat, der kann bis spät in die Nacht weiterfeiern. Denn von 20 Uhr an wird die Band Lampferding Social Club für Party-Stimmung sorgen, ehe von 1 Uhr an die DJs der "Jüngsten Kultur" zur Clubnacht auf die Tanzfläche bitten.