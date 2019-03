10. März 2019, 21:49 Uhr Zorneding Einbrecher richten hohen Schaden an

Zwei beschädigte Scheiben aber offenbar keine Beute, so lautet die Bilanz eines Einbruchs am vergangenen Freitag in der Zornedinger Ringstraße. Der oder die Täter versuchten gegen 23.30 Uhr in das Wohnhaus einzubrechen, ob es ihnen gelang, konnte die Polizei bisher noch nicht klären, eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Schaden an den beiden Fenstern beträgt rund 1000 Euro, Zeugen melden sich bitte unter (08121) 9917 0.