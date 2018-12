4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Zorneding Deftig-derber Humor

Der Kabarettist Markus Langer gastiert am Donnerstag, 6. Dezember, in der Trattoria Limone in Pöring: "Spaßvogel(n)" ist ein bayerischer Abend, ohne Lederhose, dafür jedoch mit viel Münchner Charme und Witz, der durchaus auch mal deftig-derb werden kann. Dabei lebt das Programm von den omnipräsenten Fallen im Leben von Mann mit Frau: "... etwa wenn er zufällig seine Frau anschaut, als ihm der Arzt eröffnet, dass er Fettes ganz schlecht verträgt". Tickets gibt's bei Steffis in Zorneding, beim Kirchseeoner Buchladen, bei der Papeterie Löntz in Baldham, der Reiselounge in Anzing, bei Foto Schindler in Haar, Foto Daschner in Poing und Markt Schwaben, an allen bekannten Vorverkaufsstellen und zum Selbstausdrucken auf www.spevents.de. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an.