18. Juli 2019, 21:51 Uhr Zorneding Cover mit eigener Note

Den Rock- und Pop-Klassikern der 70er- und 80er-Jahre hat sich der Cover-Clan verschrieben, der am Samstag 20. Juli, in der Café-Bar Herzog in Zorneding gastiert. In der Besetzung Gitarre, Bass und Gesang - erweitert um Saxofon und Querflöte - bringen die Musiker Songs von Eric Clapton, Bob Dylan, STS, Rainhard Fendrich, John Denver und vielen anderen Größen zu Gehör. Dabei geben sie den Liedern eine eigene Note, ohne das Original vergessen zu lassen. Los geht's um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, die Künstler freuen sich über Spenden.