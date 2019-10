Der Herbst-Bücherflohmarkt im Gemeindesaal der Christophoruskirche Zorneding dauert wieder eine ganze Woche: Beginn ist am Samstag, 26. Oktober, letzter Verkaufstag ist Samstag, 2. November, geöffnet täglich von 16 bis 19 Uhr. Nur sonntags geht es jeweils bereits nach dem Gottesdienst los. Es werden viele interessante Bücher aus vielen Sparten zum Verkauf stehen - natürlich zu unschlagbar günstigen Preisen. Während der Woche werden jeden Tag weitere Bücher nachgelegt, es lohnt sich also, nicht nur ein Mal vorbeizuschauen. Der Erlös kommt in voller Höhe dem Verein "Pro Christophoruskirche" zu Gute und wird für die Instandhaltung des Gemeindezentrums verwendet.