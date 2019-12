Zum 36. Mal dürfen sich Liebhaber konzertanter Blasmusik auf das Silvesterkonzert der Freiwilligen Feuerwehr Zorneding freuen. Am Samstag, 28. Dezember, gibt die Münsinger Blaskapelle erneut eine Kostprobe. Einlass ist von 19 Uhr an, Beginn um 20 Uhr im Martinstadl Zorneding (Ingelsberger Weg 2). Der Vorverkauf im Orthopädie-Fachgeschäft "Ortho-Huber" (Lindenstraße 2) läuft. Restkarten ibt es noch an der Abendkasse. Der erste Dirigent Michael Kavelar entführt das Publikum auf eine musikalische Reise durch Epochen und Stilrichtungen. Die Feuerwehr kümmert sich in bewährter Weise um das leibliche Wohl ihrer Besucher.