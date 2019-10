Am Dienstagabend fiel Beamten der Polizeiinspektion Poing in Zorneding ein 13-Jähriger auf, der mit einem E-Scooter auf dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung fuhr. Schnell stellte sich heraus, dass der Junge ohne Versicherung und auch ohne Fahrerlaubnis unterwegs war - schließlich wird der E-Scooter mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde als Kraftrad eingestuft. Gegen die Mutter wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet. Da der 13-Jährige strafunmündig ist, ergeht hier eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft.